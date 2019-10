NBA PREDSEZONA: Šarić i Hezonja debitirali za svoje nove klubove

Noćas su se odigrale četiri utakmice NBA predsezone. Na parket su izašli i naši košarkaši Mario Hezonja i Dario Šarić. Hezonja je bio najbolji strijelac svoje momčadi, dok je Šarić odigrao jednu slabu utakmicu.

Portland je ugostio Denver Nuggetse te su upisali poraz 105-94. U sastavu Nuggetsa nije bio Nikole Jokića, ali i bez njega su bez problema odradili Portland. Mario Hezonja je debitirao u sastavu Portlanda te je bio najbolji strijelac svoje momčadi s 12 poena, 6 skokova i 2 asistencije. Pratio ga je Collins s 10 poena. U sastavu pobjednika Paul Millsap je zabio 14 poena, dok je Grant ubacio 13.

Starting things off with a preseason W! #MileHighBasketball pic.twitter.com/YkPpRSUiO9

Oklahoma je na svom parketu porazila Dallas Maverickse sa 119-104. U sastavu Dallasa nije bio ni Dončića ni Porzingisa što bi objasnilo razloge ovoga poraza. Nova akvizicija Oklahome Shai Gilgeous Alexander predvodio je napad Thundera s 24 poena i 4 skoka, a pomogao mu je i centar Steven Adams koji je ubacio 17 poena. Kod Dallasa Jackson i Kleber su svaki ubacili po 14 poena.

Phoenix Sunsi našeg Darija Šarića porazili su Minnesotu sa 111-106. Ključna je bila druga četvrtina koju je Phoenix dobio s 10 poena razlike. Tu prednost su održavali do kraja. Čak 6 igrača je upisalo dvoznamenkasti učinak, a najbolji su bili De’Andre Ayton koji je upisao double – double učinak od 18 poena i 13 skokova, dok je Devin Booker upisao 15 poena. Dario Šarić upisao je mršava 4 poena i 7 skokova. Minnesotu je predvodio Karl Anthony Towns s 19 poena i 10 skokova.

A whole lot of buckets being made tonight.

TEAM 👏 WORK. pic.twitter.com/VqUD3UMEXo

— Phoenix Suns (@Suns) October 9, 2019