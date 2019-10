NBA PREDSEZONA: Šarić bolji od Maria Hezonje u međusobnom ogledu

Noćas je odigrana samo jedna utakmica NBA predsezone. Phoenix Sunsi našeg Darija Šarića porazili su Portland Trail Blazerse Marija Hezonje.

Završilo je 134-118 za Phoenix Sunse, a oba naša košarkaša su upisala solidne brojke na konto. Šarić je odigrao 23 minute i upisao 13 koševa uz šut 5/8 iz igre (trice 3/3) dodavši tome osam skokova, dvije asistencije i dvije ukradene lopte. Hezonja je u dresu Portlanda zabio šest koševa (šut iz igre 3/7, trice 0/3) te upisao šest skokova i pet asistencija.

Took care of business in Portland!#RisePHX pic.twitter.com/OZbVTQ01ae

— Phoenix Suns (@Suns) October 13, 2019