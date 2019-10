NBA PREDSEZONA: Bender bolji od Bogdanovića, prvi pick drafta odigrao fantastičnu utakmicu

Nastavljaju se pripreme za NBA sezonu. Noćas je odigrano 5 utakmica, a u dvoboju naših igrača Bender je izvukao pobjedu.

Milwaukee Bucksi Dragana Bendera ugostili su Utah Jazz našeg Bojana Bogdanovića. Pobjedu je odnijela domaća ekipa 133-99. Bojan Bogdanović je u svojoj prvoj utakmicic za Utah ubacio samo 6 poena uz koje je dodao dva skoka. Zanimljivo je kako je sve poene zabio sa crte sa slobodnih bacanja, dok je tricu gađao 0/4. Bender je bio puno uspješniji, on je ubacio 11 poena uz 3 skoka i 2 asistencije. Najbolji strijelac kod Milwaukeeja je bio MVP NBA lige Giannis Antetokounmpo sa 22 poena.

The Greek Freak did his thing:

22 PTS | 11 REB | 4 AST | 57% FG | 21 MIN. pic.twitter.com/pfwNkFud9Q

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 10, 2019