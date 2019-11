NBA LIGA: Zubac odigrao fenomenalnu utakmicu, Šarić solidan

Noćas je odigrano nekoliko utakmica NBA lige.

Susreli su se Los Angeles Clippersi našeg Ivice Zupca i Portland Marija Hezonje. U ovome dvoboju pobjedu je odnijela ekipa Clippersa rezultatom 107:101. Clippersi su dobro stajali u Los Angelesu u prvom poluvremenu koje su riješili u svoju korist rezultatom 47:40, ali su Blazersi uspjeli polovinom treće dionice preuzeti prednost. Imali su gosti u nekoliko navrata, tokom treće i četvrte četvrtine, i +8. Međutim, u zadnjoj dionici se budi prva zvijezde Clippersa, Kawhi Leonard, ubacuje 18 poena u osovom periodu igre i vodi svoj tim do nove prednosti i na kraju pobjede. Veliku pomoć je imao i od Loua Williamsa koji je pogodio važnu tricu u samom finišu susreta. Leonard je standardno predvodio Clipperse sa 27 poena, a Williams je bio poen iza njega, ubacio ih je 26. Ivica Zubac upisao je double double učinak dodavši 15 poena i 13 skokova. Hezonja se kod Portlanda baš i nije proslavio, ubacio je dva peona, ali je skupio 5 skokova.

Miami Heat je u gostima nanio poraz Phoenixu za koje igra Dario Šarić. Sjajni Jimmy Butler je već u prvom poluvremenu imao 30 poena na svom kontu, da bi susret završio sa 34. Kod Sunsa je najefikasniji bio Aron Baynes sa 23 poena. Naš Dario Šarić nastavlja sa prosječnim partijama u Arizoni. Za 29 minuta na terenu postigao je 9 poena i uhvatio 4 skoka.

