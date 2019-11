NBA LIGA: Zubac bolji od Bogdanovića, Dončić ponovno ruši rekorde

Noćas je odigrano 5 utakmica NBA sezone.

Najveći favoriti za titulu, Los Angeles Clippersi, porazili su na svojem parketu Utah Jazz sa 105:94. Utah je djelovao izvrsno kroz tri četvrtine, prije ulaska u završnu dionicu imali su i najveću prednost na utakmici (61:51). Međutim, u završnih dvanaest minuta proradio je Kawhi Leonard koji je zabijao kad je trebalo. U posljednjoj je četvrtini ubacio 18 od svojih trideset poena odvevši na koncu Clipperse do uvjerljivog slavlja. Čak šest igrača upisalo je dvoznamenkast učinak, najviše Montrezl Harrell s 18. Ivica Zubac igra sve bolje, u sada već svojih uobičajenih 18 minuta na parketu ubacio je 11 koševa uz devet skokova, pridodao je po blokadu, asistenciju, osvojenu i izgubljenu loptu. Na drugoj strani, Donovan Mitchell bio je sjajan s 36 poena, a Bojan Bogdanović se postavio kao drugi strijelac momčadi s 19 koševa, četiri asistencije i tri skoka.

Luka Dončić nastavlja terorizirati suparničke koševe. Mladi Slovenac ponovno je upisao triple-double učinak u pobjedi nad Cleveland Cavaliersima 131:111. Dončić je u slavlju Mavsa završio s 29 poena, 15 asistencija i 14 skokova, ovo mu je drugi zaredom i već treći ovosezonski triple-double učinak. Kristaps Porzingis sve se ugodnije osjeća u ulozi druge zvijezde Mavsa, pridodao je 18 poena, devet skokova i sezonski rekord od šest blokada. Kevin Love je s 29 poena bio najbolji u momčadi Cavsa za koju i dalje zbog ozljede ne igra Ante Žižić.

.@luka7doncic became the first player in more than 35 years to record at least 25 points, 15 assists, and 10 boards in back-to-back games. 🔥 pic.twitter.com/P7V5XuzXOV

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 4, 2019