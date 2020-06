NBA liga se definitivno vraća: Poznati svi detalji! Evo kako će to izgledati

Nakon tri mjeseca pauze i opće blokade zbog pandemije koronavirusa sportska se natjecanja vraćaju u normalu. A za ljubitelje NBA lige širom svijeta i Hrvatske imamo dobre vijesti. Natjecanje u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta nastavlja se u srpnju, u naravno nikad doživljenim i specifičnim uvjetima.

So the NBA’s inviting 22 teams to Orlando: 13 Western Conference, 9 Eastern Conference. Eight-regular season games per team. Play-in for the 8th seeds. July 31-October 12. Vote tomorrow to ratify. The NBA’s back.

Podsjetimo, liga je naprasno prekinuta još 11. ožujka nakon što je centar Utah Jazza Rudy Gobert bio pozitivan na koronavirus.

Završnica sezone trebala bi se odigrati u jednom gradu, a ta čast pripala je Orlandu. Tamo će se naći 16 najboljih momčadi lige te one koje su u borbi za play-off mjesta – New Orleans, Portland, Phoenix, Sacramento i San Antonio na Zapadu te Washington na Istoku. Najbolje momčadi lige ove sezone su Milwaukee (53-12 omjer) i Lakersi (49-14).

Klubovi će odigrati po osam utakmica regularnog dijela sezone, nakon čega će uslijediti klasično doigravanja u koje će ući osam momčadi iz Zapadne i osam iz Istočne konferencije, piše ESPN.

Each of the 22 NBA teams will play eight regular season games in Orlando for seeding purposes for the playoffs, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/Bcp7XdJ9eY

