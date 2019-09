NBA LIGA ODLUČILA MIJENJATI PRAVILA: Cilj je skratiti trajanje utakmice

NBA liga već neko vrijeme razmišlja kako vremenski skratiti utakmice, a jedna od mogućnosti jest upotrebom drugačijeg sustava izvođenja slobodnih bacanja.

Naime, plan je da baza bude samo jedno slobodno bacanje, a pravilo bi se mijenjalo ovisno o poziciji s koje igrač šutira, a pritom je fauliran. Tako da bi na koncu bilo korišteno jedno, dva, pa i tri slobodna bacanja. Za posljednje dvije minute utakmice zadržao bi se postojeći sustav dva slobodna bacanja za svaki ‘netricaški’ pokušaj.

