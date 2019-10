NBA LIGA: Jokić bolji od Šarića, Dončić nastavio trpati protivničke koševe

Autor: Mario Lacković

Noćas je odigrano 9 utakmica NBA lige. Hrvatski igrači su odigrali skromne uloge, dok su igrači iz susjedstva ponovno bili glavne teme i nositelji svojim momčadi.

Denver je teže od očekivanog upisao pobjedu protiv Phoenixa našeg Darija Šarića. Nakon produžetaka upisali su pobjedu sa jednim poenom razlike, 108:107. Ključni potez meča bila je blokada Torreya Craiga, kojim je osigurao pobjedu. Nikola Jokić je na terenu proveo skoro cijelu utakmicu te stigao do triple-double učinka: 23 poena, 14 skokova, 12 asistencija, dok je Jamal Murray vukao sa 27 poena. Dario Šarić je za Phoenix ubacio mršavih 6 poena uz osam skokova.

Portland Trail Blazersi upislai su pobjedu na gostovanju u Sacramentu. Damian Lillard ponovno je vukao Portland, ali ovoga puta do pobjede 122:112. Lillard je ubacio 35 poena uz 5 skokova, a pratio ga je njihov novi centar Hassan Whiteside sa 22 poena i 3 asistencije. Mario Hezonja je popravio svoj učinak iz prošle utakmice te je ubacio 5 poena i dodao 4 skoka.

Luka Dončić i Kristaps Porzingis nastavili su terorizirati suparničke koševe. ovoga puta je nastradao New Orleans sa 123:116. U svojoj drugoj utakmici nove NBA sezone Dončić je upisao triple-double učinak od 25 poea, 10 skokova i 10 asistencija. Njegov suigrač Kristaps Porzingis pratio ga je sa 24 ubačena poena. Kod New Orleansa, Brandon Igram je dao 25 poena i dodao 8 skokova, ali nije imao podršku suigrača.

Utah Jazz našeg Bojana Bogdanovića nije uspjela iznenaditi Los Angeles Lakerse. LeBron Jemes sa 32 poena se pobrinuo da ne dođe do nekih iznenađenja, dok je Donovan Mitchell nastavio s dobrim igrama ubacivši 24 poena. Bogdanović nije igrao zbog ozljede skočnog zgloba koju je zaradio na prethodnoj utakmici.

OSTALI REZULTATI:

BOSTON – TORONTO: 112:106

CHARLOTTE – MINNESOTA 99:121

BROOKLYN – NEW YORK 113:109

MEMPHIS – CHICAGO 102:110

OKLAHOMA – WASHINGTON 85:97