NBA LIGA: Dončić dominira, Gordon Hayward slomio ruku na utakmici

Noćas je odigrano 5 utakmica NBA lige.

U dvoboju koji ste mogli pratiti na HRT-u Boston Celticsi su u gostima porazili uvijek neugodne San Antonio Spurse sa 135-115. Najbolji kod bosta je bio Brown sa 30 i Walker sa 26 poena, dok je San Antonio predvodio DeMar DeRozan sa 22 poena. No ono što je pokvarilo dojam utakmice je ponovna ozljeda Gordona Haywarda. Tek što se uspio oporaviti od ozljede noge, došla je nova. On je protiv Spursa zaradio frakturu lijeve ruke te ga neće biti na parketu jedno duže vrijeme.

Jaylen Brown got us back into tonight’s game and then pushed us to a win, as he went off for 30 points against the Spurs. pic.twitter.com/oZZFPoGEGh

— Boston Celtics (@celtics) November 10, 2019