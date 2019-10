NBA LIGA: Bogdanović odveo Utah do pobjede, Dončić natrpao Washington Wizardse

Noćas je odigrano 11 utakmica nove sezone NBA lige. Favoriti su većinom opravdali uloge, a Hrvati su imali zapaženu ulogu u svojim momčadima.

Bojan Bogdanović i njegov Utah Jazz upisali su pobjedu u njihovoj prvoj utakmici nove sezone. Porazili su Oklahoma City Thunder rezultatom 100:95. Utah je bez problema kontrolirala utakmicu od početka do kraja. Bojan Bogdanović je bio drugi strijelac svoje momčadi sa 16 poena i 3 skoka, dok ih je predvodio Donovan Mitchell sa double-double učinkom od 32 poena i 12 skokova.

📹| Bojan with 16 points in his official Jazz debut ⤵️ #TakeNote pic.twitter.com/Yce0Mfi8Se

Dallas Mavericksi Luke Dončića su na domaćem terenu porazili Washington Wizardse sa 108:100. Dallas je vodio čitavu utakmicu, a onda je uslijedio grozan pad u posljednjoj četvrtini kada su ih Wizardsi stisli i stigli. Međutim, zahvaljujući velikoj prednosti koju su akumulirati tokom utakmice sačuvali su pobjedu. Luka Dončić sa 34 poena i Kristaps Porzingis sa 23 poena napunili su koš Washingtona, te se velike stvari očekuju od spomenutog dvojca. U momčadi Washingtona Bradley Beal je najefikasniji bio sa 19 poena, šest skokova i devet asistencija.

Luka Doncic paces the @dallasmavs win vs. WAS with 34 PTS, 9 REB! #KiaTipOff19 #MFFL

Phoenix Sunsi Darija Šarića visokom pobjedom su ušli u sezonu. Sacramento nije imao šanse te je poražen sa 124:95. Šarić je krenuo u startnoj petorci i dobio je 21 minutu za vrijeme kojih je upisao sedam poena (1/3 za dva, 1/4 za tri, 2/2 slobodna) te uhvatio četiri skoka i upisao po osvojenu loptu i blokadu. Booker je za Phoenix ubacio 22, a Kelly Oubre 21 poen, a Buddy Hield je za Sacramento dao 28 poena.

Mario Hezonja nije imao debi za pamćenje u dresu Portlanda. Izgubli su od Denver Nuggetsa 108:100, a Hezonja je za 18 minuta ubacio samo dva poena. Nikola Jokić je za Denver ubacio 20 poena i uzeo 13 skokova, dok kod Portlanda ni 32 poena Damiana Lillarda nisu bila dovoljna za pobjedu.

The Joker dominated in the second half on his way to Budweiser Nugget of the Night!#MileHighBasketball pic.twitter.com/QOuvVCN0ZU

— Denver Nuggets (@nuggets) October 24, 2019