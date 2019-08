NAZVAO SRBINA LAŠCEM: ‘Možda je u Hrvatskoj pao s broda’

Najbolji svjetski tenisač medijima je priznao kako već neko vrijeme ima probleme s lijevim ramenom zbog čega je teško igrao protiv Juana Ignacija Londera u drugom kolu US Opena, no veliki Johnny Mac, poznat po kratkom fitilju i britkom jeziku ne vjeruje Novaku.

– Ma nema šanse da je ozlijeđen! Možda je pao s broda u Hrvatskoj,’ sarkastičan je bio McEnroe.’

– Ako je ova njegova igra bila pod ozljedom tada je bolji glumac od Roberta De Nira.’

Đokovića u trećem kolu turnira u New Yorku očekuje domaći predstavnik Denis Kudla.

Na račun Novakove ozljede našalio se i Novakov brat Patrick, što na društvenim mrežama nije naišlo na odobravanje poklonika lika i djela Novaka Đokovića.

McEnroe saying Djokovic is acting better than DeNero to hid his shoulder pain.. may be he fell off a boat in Croatia or something! This is a commentary about a world no. 1 players? Seriously sh**ty talk.

— Archana (@ArchisticMind) 29 August 2019