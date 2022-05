‘ZNAMO ŠTO NAPRAVITI S HULIGANIMA’ Reakcija se sprema, ‘čuli ste da su ono svi osudili’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatski nogometni savez danas je u Zagrebu bio domaćin sastanku kojem su nazočili predstavnici Dinama i Hajduka, bili su tu i predstavnici Ravnateljstva policije, a povod je bio sukob Torcide s policijom nakon subotnjeg derbija najvećih hrvatskih klubova na Maksimiru.

Nakon te utakmice Dinama i Hajduka, pričalo se o tome da Torcida nije bila na južnoj tribini nakon što joj nije bilo dozvoljeno unošenje transparenata koje su pripremili, a potom, odjeknule su scene sukoba u blizini odmorišta Desinec na autocesti A1.

Kako se to više nikad ne bi ponovilo, stigao je sastanak koji bi trebao dovesti do izbjegavanja ‘zapaljivih’ situacija, a o tome kako vidi stvari, tijekom gostovanja na RTL-u govorio je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Pozabavio se i rezultatom zagrebačkog sastanka.





‘Uključit će se i navijače’

‘Ono što je jako bitno jest da smo se dogovorili da svi moramo poštivati propise koji postoje glede protokola, da će Savez i Ravnateljstvo policije potpisati sporazum u kojem će stajati da će se prije utakmica visokog rizika održavati operativni sastanci kako bi se protokol poštivao, a klubovi će definitivno imati obvezu komunikacije s navijačima. Također, navijačima će se uputiti dopis ili će se u sastanak uključiti navijače da izraze mišljenje glede nekih stvari, što misle da bi se trebalo popraviti’, opisao je Kustić za RTL govoreći o tome kakva se reakcija sprema.

‘Zapalilo’ se i na finalu na Poljudu

Jučer navečer, dogodilo se da su stvari u jednom trenutku izmaknule kontroli i u finalu Kupa Hrvatske, u kojem je Hajduk na Poljudu došao do trofeja pobjedom nad Rijekom. Bilo je bacanja baklji tijekom utakmice, a u završnici susreta, baklje su poletjele prema svečanoj loži s dijela tribina s gostujućim navijačima, s Kustićevom reakcijom na sve što se zbivalo. Predsjednik HNS-a imao je poruku za one koji rade huliganske ispade, uz riječi da je za huliganizam potrebna osuda i odvajanje onih koji rade nerede.

‘Moramo odvojiti huligane i navijače. Jučer je bila utakmica, prekrasna atmosfera u Splitu. U jednom trenutku je bačeno nekoliko baklji sa sjeverne tribine prema tartan stazi i terenu. Čuli ste zvižduke istočne i zapadne tribine koji osuđuju takvo nešto. Vidjeli ste baklje koje su došle u ložu i naravno ugrozile sigurnost ljudi koji su sjedili tamo. Treba odvojiti one koji su bacili to od navijača, ne možemo osuđivati cjelokupnu Torcidu i Armadu. To su navijači kojima treba dati podršku, ali treba odvojiti i osuditi one koji rade što rade’, kazao je prvi čovjek HNS-a.