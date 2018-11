ZET-OVAC NA STRANI UBOJICE BOYSA? ‘Mladić me vrijeđao, putnik je stao u moju obranu’

Đemala Paloša Kobru terete da je na Uskrs, 16. travnja 2017., na autobusnoj stanici u Oreškovićevoj ulici, nožem ubio mladića.

Završne riječi izrečene su na ročištu prije mjesec dana, ali rasprava je ponovo otvorena, pa se u petak na Županijskom sudu u Velikoj Gorici pojavio vozač autobusa, kao svjedok.

“Tog dana vozio sam liniju 268 prema Velikoj Gorici. Na stanici u Oreškovićevoj na prva vrata ušao je mladić i u prolazu rekao: ‘Sretan Uskrs’. Čestitao sam ga i njemu, no zamolio ga za kartu. Pitao me: ‘Kaj i danas?’ pa sam mu rekao: ‘Da’. Pitao me zašto sam kreten i zašto ga ne želim pustiti”, svjedočio je vozač.

Škember se tada vratio prema njemu i izvukao staru kartu, koja je već nekoliko puta poništena, a vozač ga je upozorio kako ona ne vrijedi, na što mu je Škember ponovo rekao da je kreten. Vozač je tada ugasio autobu, a dvije putnice počele su negodovati.

“U moju obranu stao je Paloš koji mu je rekao da ne maltretira mene i ostale ljude koji su kupili kartu. Rekao mu je: ‘Stari, tebe nitko ništa nije pitao, odjebi i pu*i ku*ac’. Na to je Paloš došao do njega do prvih vrata i tu ga je mladić udario šakom u glavu”, prisjetio se vozač.

Na to se diglo tužilaštvo jer vozač u prošlom iskazu nije spomenuo udarac u glavu, a sada, godinu dana kasnije se događaja sjeća bolje nego tada.

Nakon vozača je svjedočio psihijatar, koji je kazao kako je Paloš reagirao u ljutnji srdžbi i bijesu te da je bio u jakom afektu, ali ne u razini neubrojivosti.

Presuda se očekuje 20. studenog, piše 24sata.