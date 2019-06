(VIDEO) ‘YOU’LL NEVER WALK ALONE’ ZA PAMĆENJE! Poslušajte jednu od najjačih izvedbi himne Liverpoolovih navijača

Čujemo je gotovo svakog vikenda, ali u finalu Lige prvaka zvuči nekako posebno. Kultna himna Liverpoolovih navijača svakako je bila ‘highlight’ uoči utakmice finala Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama.

Tisuće navijača ‘redsa’ uoči utakmice uglas je otpjevalo ‘You’ll never walk alone’ na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Bio je to zaista epski trenutak koji se urezuje u pamćenje.

“You’ll never walk Alone” sounds in the Wanda Metropolitano.#YNWA #Liverpool#UCLfinal

📽️ juanmazabala1980 pic.twitter.com/DfPKQ0eXEN

