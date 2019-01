(VIDEO) USTAŠKA ZASTAVA OSVANULA NA AUSTRALIAN OPENU! Srbi podivljali na hrvatske navijače

Hrvatski tenisač, 22-godišnji Borna Ćorić plasirao se u 4. kolo Australian Opena svladavši u susretu 3. kola srpskog predstavnika Filipa Krajinovića sa 2-6, 6-3, 6-4, 6-3 nakon dva sata i 46 minuta igre.

Nakon što je u prvom setu dva puta gubio svoj servis, a usto nije iskoristio niti jednu od dvije “break-lopte” koje je imao u dva različita gema, Ćorić više nije ispuštao igre na svom početnom udarcu sve dok nije servirao za meč kod vodstva 5-2 u četvrtoj dionici dok je u međuvremenu četiri puta oduzimao servis Krajinoviću.

Međutim, meč Hrvata i Srbina obilježio je i jedan događaj na tribinama koji je izazvao pravu buru u Srbiji. Naime, Ćorića su došli bodriti, valjda lokalni, Hrvati i na sebi su imali majice s natpisom ‘Oluja’, te zastavu NDH.

Reakcije iz Srbije su vrlo burne. Navode kako su meč obilježile

“Meč su obilježili navijači hrvatskog tenisača koji su istakli zastavu NDH i bili obučeni u majicama sa aplikacijama u slavu “Oluje'”, piše to Kurir i onda objašnjava kako je “NDH bila fašistička država-marioneta odana Hitleru koja je ostala upamćena po zvjerstvima i genocidima počinjenim nad Srbima”.

🇭🇷🇭🇷🇭🇷 @borna_coric thanks his fans on 1573 Arena#AusOpen pic.twitter.com/FHzN80vSM3

— #AusOpen (@AustralianOpen) 19. siječnja 2019.