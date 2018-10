(VIDEO) URNEBESNE SCENE NA RUJEVICI! Pogledajte što su sve navijači radili kako bi gledali Hrvatsku i Englesku!

Polufinalisti nedavnog Svjetskog prvenstva u Rusiji su u komornoj atmosferi na Rujevici odigrali prilično slabu utakmicu, poglavito u prvom poluvremenu tijekom kojega su se igrači, činilo se, privikavali na neobične uvjete na stadionu.

U siromašnom prvom poluvremenu svaka je reprezentacija stvorila samo po jednu izglednu situaciju pred suparničkim vratima. Priliku za Hrvatsku u 37. minuti propustio je Kramarić, njegov udarac sa 11 metara nakon prizemnog ubacivanja Pivarića išao je ravno u Pickforda. Englezi su mogli povesti u 43. minuti kada je nakon ubacivanja Hendersona iz kuta Dier nadskočio Kovačića, ali je njegov udarac glavom zaustavila vratnica.

Nastavak je počeo mnogo živahnije, a nakon uvodnog pokušaja Perišića koji čiji je prizemni udarac sa 20-ak metara u 49. minuti Pickford uspio odbiti, Englezi su u razdoblju od 51. do 57. minute imali tri sjajne šanse za preuzimanje vodstva. Prvo je Kane udarcem glavom s pet metara nakon još jednog lijepog centaršuta Hendersona pogodio gredu, da bi Rashford u 55. i 57. minuti dva puta izbijao sam pred Livakovića, no mladi hrvatski vratar je oba puta uspio spasiti svoju mrežu. U prvoj situaciji Rashford je slabo pucao, no u drugoj je uputio mnogo bolji udarac, ali Livaković se istaknuo sjajnim refleksom.

Hrvatska je sredinom drugog poluvremena počela pokazivati više odlučnosti u igri prema naprijed, a to se prvenstveno odnosi na Rebića koji je u 67. minuti prvo proigrao Kramarića koji je pucao pored vratnice, da bi potom u 70. minuti sa 18 metara gađao gornji lijevi kut Pickfordovog gola, no bio je malo neprecizan. Jedvaj se u 86. minuti odlično probio po desnoj strani, no Kramarić je ponovno loše reagirao.

Na polovici natjecanja u skupini D vodi Španjolska sa šest bodova, a Engleska i Hrvatska imaju po bod.

Utakmicu su svakako obilježili i domišljati navijači. Na stadion nisu smjeli zbog UEFA-ine zabrane, ali zato su se okupili po okolnim brdima i balkonima okolnih zgrada, pa čak i krovovima!

“Using their initiative” A group of England fans have found the perfect spot to watch Croatia v England’s behind-closed-doors clash. Watch the UEFA Nations League live on Sky Sports: https://t.co/66OYEzAptk pic.twitter.com/hngjzx9187 — Sky Sports Football (@SkyFootball) 12. listopada 2018.