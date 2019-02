(VIDEO) TRI MILIJUNA LJUDI POGLEDALO JE OVU SNIMKU! Zloglasni navijači napravili najimpresivniju bakljadu ikad

Cesta do pakla. Baš tako izgleda špalir koji su zloglasni navijači Zenita priredili svojim igračima uoči uzvratne utakmice šesneastine finala Europa lige koju je njihova momčad igrala protiv Fenerbahčea.

To je bila jedna od najimpresivnijih bakljada ikad viđenih u navijačkom svijetu. Izvedena je izvan stadiona na putu kojim igrači prolaze kako bi došli do zdanja, navijači su se poredali s obje strane ceste koja vodi do otoka Krestovski gdje se nalazi Zenitov stadion.

Ovu čudesnu bakljadu u nekoliko je dana pregledalo više od tri milijuna ljudi, a na svu sreću Zenit je nadoknadio zaostatak i na kraju prošao u osminu finala.