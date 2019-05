(VIDEO) SKANDAL U BARCELONI: Liverpoolovi navijači bacaju ljude u fontanu, ovo je nečuveno!

Večeras se u 21 sat na Camp Nou u Barceloni sastaju Barcelona i Liverpool u prvom susretu polufinala Lige prvaka. U uvertiri tog dvoboja nemile se scene odvijaju na ulicama i trgovima u glavnom katalonskom gradu – engleski huligani snimljeni su u jutarnjim satima kako na jednom katalonskom trgu u fontanu bacaju dva radnika iz obližnjeg hotela. Odmah je reagirala policija koja je privela šest osoba.

To se dogodilo na vrlo frekventnom mjestu u gradu, Placa Reialu. Ondje su se okupili deseci navijača Liverpoola, a neki su i pretjerali u “zagrijavanju” za večerašnji dvoboj. Odmah je reagirala katalonska policija koja je privela šest osoba. Utvrđeno je da su ljudi koji su bačeni u fontanu bili radnici u hotelu koji se nalazi u blizini mjesta događaja.

Zbog tog se incidenta oglasio i Liverpoolov direktor Peter Moore, kojemu nije bilo svejedno.

“Ponosno pjevajmo jer smo osvojili cijelu Europu, ali budimo ljudi i tretirajmo ovaj prekrasni grad onako kako zaslužuje, s puno respekta. Budimo dostojanstveni i pokažimo manire koji opisuju Liverpool. Pod time mislim da se zabavite, ali budimo Liverpool”, rekao je Moore.

Video pogledajte na sljedećem linku.

We proudly sing that we’ve conquered all of Europe. But let’s treat this beautiful city with the respect that it deserves, and act in a manner that is befitting of LFC. By all means have a good time, but we are Liverpool, and as such,let’s visit here with grace and humility.

— Peter Moore (@PeterMooreLFC) May 1, 2019