(VIDEO) ‘SJELI SMO I JELI, A POLICIJA JE MLATILA PO NAMA!’ Snage reda napale navijače Tottenhama u restoranu

Španjolci bi mogli ustvrditi, barem žitelji tamošnje prijestolnice Madrida da je “cijela Engleska” danas u njihovu gradu. Zapravo, neće pogriješiti jer tamo je danas sto tisuća navijača Liverpoola i Tottenhama. Finale Lige prvaka glavna je tema svih svjetskih medija, pa i onih koji nemaju previše dodirnih točaka sa sportskim temama.

Od 21 sat na stadionu Wanda Metropolitano očekuje nas završna utakmica europskog klupskog nogometa za ovu sezonu. Navijači klubova sudionika počeli su u grad pristizati već prije nekoliko dana, a do petka uvečer nije bio primjetan niti jedan veći incident. Onda je u petak eskaliralo u jednom poznatom restoranu u centru grada.

Kako je to na Twitteru opisao jedan fan Tottenhama, u restoranu je jelo pedesetak navijača Spursa kad je iz čista mira ušla policija i počela pretresati ljude i mahati pendrecima. Iako ovi iz restorana nisu radili nikakve probleme, policijske snage uočile su jednog mladića kako pije na ulici ispred restorana pa su preventivno krenuli djelovati u restoran.

Incident se dogodio u Cafe & Tapas restoranu u blizini glavnog madridskog trga Puerta del Sol.

“Smijali smo se i zabavljali. Bilo je sve u znaku Tottenhama i bilo je zabavno. Onda su u jednom trenutku dvojica policajaca došla i odjednom bum, bum, počeli su udarati po stolovima s pendrecima”, rekao je jedan navijač dok je Harry Wade, koji se nalazio u restoranu, na Twitteru napisao:

“Je**š španjolsku policiju, restoran je bio pun Spursa, interventna policija uletjela je unutra i počela udarati po nama i stolovima. Nismo nikakve probleme radili.”

Police in Madrid have just come into a bar and just battered about 50 Spurs fans for no reason. Many injured. Only caught the aftermath on camera. Fucking disgusting and unacceptable. @THSTOfficial @FSF_FairCop @SpursOfficial pic.twitter.com/o0gouDPbis

— COYS NEWS (@Coys_News) May 31, 2019