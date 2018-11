(VIDEO) NAVIJAČKO LUDILO NA FINALU DAVIS CUPA! Pogledajte kakvu su atmosferu priredili Hrvati u Lilleu

Hrvatska teniska reprezentacija povela je sa 2-0 protiv Francuske u finalu Davis Cupa koje je u petak započelo u Lilleu, nakon što je u prvom susretu Borna Ćorić svladao Jeremyja Chardyja sa 6-2, 7-5, 6-4, u drugom dvoboju dana Marin Čilić je bio bolji od Jo-Wilfrieda Tsonge sa 6-3, 7-5, 6-4.

Svakako valja istaknuti kako su hrvatski tenisači imali jaku podršku s tribina. Skupilo se dosta Hrvata i vrlo su glasno bodrili Ćorića i Čilića, na momente i toliko glasno da je to znalo nervirati francuske tenisače i navijače.

🇭🇷 @cilic_marin makes it 2-0 to Croatia with a straight sets win over Tsonga!

🇫🇷0️⃣🆚2️⃣🇭🇷 #DavisCupFinal pic.twitter.com/sR8wjVr5XI

— Davis Cup (@DavisCup) 23. studenoga 2018.