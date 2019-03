(VIDEO) NAVIJAČI LYONA NASTRADALI U BARCELONI: Ima napadnutih, ali i izbodenih! Čeka se utakmica…

Francuzi su spremni osvojiti Barcelonu. Naravno, ne mislimo pritom na pohode slične onima iz pradavnih vremena. Sad su puške i kubure prepustile mjesto viteškoj sportskoj borbi. Ali, ima nešto što prethodi i takvim, plemenitim okršajima. Naime, nekoliko je navijača Lyona napadnuto nakon dolaska u katalonsku prijestolnicu.

Kako prenosi radio Cadena SER, pet navijača Lyona završilo je u bolnici poslije napada domaćih huligana na ulicama Barcelone.

Navodno su napadači imali obilježja katalonskog kluba te su Francuze napali suzavcem, dok je peti i uboden. Zasad se ne zna o kakvom oružju je riječ.

Iz Francuske je stiglo oko šest tisuća navijača koji su u dobrim odnosima s pristalicama Real Madrida pa je zbog toga španjolska policija tijekom čitavog dana na oprezu.

The Lyon fans are well & truly settling in Barcelona. pic.twitter.com/taBeIbEHT7

— Get French Football News (@GFFN) March 13, 2019