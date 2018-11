(VIDEO) KRVAVI KAOS U ATENI: Ajaxovi huligani napali protivničke navijače, gradom odjekuju eksplozije

Slike navijačkih nereda u Buenos Airesu obišle su i sablaznile svijet, a sada su se pojavile i sramotne scene divljačkih napada grčkih huligana u Ateni. Naime, večer uoči odigravanja utakmice 5. kola skupine E Lige prvaka između AEK-a i Ajaxa, sukobili su se navijači dva kluba.

Grčki mediji javljaju kako su se Ajaxovi huligani družili s onima Panathinaikosa i Cracovije i napali klub navijača AEK-a. Sukob je počeo u kafiću, gdje su bili navijači AEK-a, a ubrzo se preselio na ulice glavnog grčkog grada.

200+ Ajax hooligans attacking a clubhouse where AEK hooligans were drinking in Athens tonight😱🇳🇱 #AFCA pic.twitter.com/vnyzRSGuQB

Scene sukoba objavljene su na društvenim mrežama i Atena izgleda apokaliptično. Ulice gore, a čuju se i eksplozije.

clash between ultra groups of aek vs pao-ajax alliance in athens

vol 3#vak410 #original #gate13 #aekaja #afca #aekfc pic.twitter.com/j5x1vviqGX

— Κυδοιμός (@saitanasker) 26 November 2018