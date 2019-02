(VIDEO) KAOTIČNE SCENE UOČI UTAKMICE DINAMA! Pogledajte tučnjavu Boysa i policije, ima ozljeđenih!

Uoči prvih susreta 16-ine finala Europske lige došlo je do navijačkih nereda u Plzenu, Rimu i Zurichu.

Prije početka prve utakmice između Viktorije i zagrebačkog Dinama u Plzenu došlo je do sukoba između navijača Dinama Bad Blue Boysa i češke policije ispred stadiona u kojemu je bilo i nekoliko ozlijeđenih navijača.

Policija je oko dva sata prije početka susreta pred stadion dopratila oko 1500 navijača Dinama, no samo njih 400-tinjak je imalo ulaznice pa je došlo do sukoba. Nezadovoljni zbog nepuštanja na stadion, BBB-ovci su napali malobrojne redare i policajce bacajući na njih baklje.

Kako je češkoj policiji vrlo brzo stiglo pojačanje, situacija se smirila nakon 15-ak minuta te je odlučeno kako će svi BBB-ovci ući na stadion kako bi policija imala situaciju pod kontrolom uz prijetnju kako će se na najmanji znak nereda tribina isprazniti.

Dinamo Zagreb clash with police before match against Victoria Pilzen 14/02/2019 pic.twitter.com/tjjZp3wLPn

— Casual Ultra (@thecasualultra) 14. veljače 2019.