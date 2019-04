(VIDEO) HRVATSKI NAVIJAČI IMAJU NAJLUĐU PRIČU SA SVJETSKOG! Pogledajte zašto su završili u FIFA-inu muzeju

Hrvatska nogometna reprezentacije uzela je prošlog ljeta srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i bio je to događaj koji će svaki Hrvat pamtiti do kraja života. Međutim, navijači Tomislav i Hrvoje, ući će u povijest i to dosovce jer idu u FIFA-in muzej.

Ovaj dvojac našao se na finalu na utakmici Francuske i Hrvatske, među deset tisuća navijača u Moskvi, a vjerojatno nisu mogli niti sanjati da će kasnije dospjeti u FIFA-in muzej.

Njihova priča ide ovako. Tomislav i Hrvoje bili su na utakmici finala SP-a između Francuske i Hrvatske, a kao navijački rekvizit nosili su vaterpolske kapice, one koje je 2016. godine popularizirao Vedran Ćorluka koji ju je pak koristio kao zaštitu za razbijenu glavu. Direktor FIFA-inog muzeja, Marco Fazzone, primijetio je kako neki hrvatski navijači nose kapice pa je pitao Tomislava i Hrvoja zbog čega, a oni su mu ispričali Ćorlukinu priču kada su mu liječnici dali ideju da nakon ozljede glave zaigra s vaterpolskom kapicom.

Fazzonea je to oduševilo pa je htio jednu takvu za svoj muzej u Zurichu. Međutim, dečki su mu objasnili kako mu ne mogu dati kapicu jer Hrvatska igra finale i treba im, ali da će mu je vrlo rado poslati kada sve završi.

Baš se to i dogodilo, ali nisu mu je poslali već su Fazzoneu Hrvati došli osobno uručiti kapicu, a o njima je FIFA snimila i video.