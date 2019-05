(VIDEO/FOTO) PARTIZANU KUP, ZVEZDI BAKLJADA! Ovo je atmosfera s još jednog ‘večitog derbija’, naježit ćete se

U četvrtak je na beogradskoj Marakani odigrano finale srpskoga nogometnog kupa. U njemu je, na opće iznenađenje, slavio Partizan (1:0). Situacija se može prenijeti i na hrvatske prilike. Favorizirane momčadi, Dinamo i Zvezda napravile su velike bodovne prednosti ispred Rijeke i Partizana u nacionalnim prvenstvima, ali nisu mogle do trofeja u kupu.

Slike s još jednog “večitog derbija” obilaze svijet. Naravno, nije u prvom planu bio nogomet, nego navijačka bitka. Jedna bakljada Delija, navijača Zvezde, obilazi svijet. Podijelio ju je čak i poznati Bleacher Report.

Pogledajte dio atmosfere iz Beograda.

📍—Serbian Cup final, Belgrade

Imagine playing a game of football with this as your backdrop. pic.twitter.com/hudsjISGLc

— B/R Football (@brfootball) May 23, 2019