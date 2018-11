(VIDEO) ‘DINAMOV ČELNIK UHVAĆEN U LAŽI PRED KAMERAMA’: Stigle nove optužbe iz redova oporbe

Udruga ‘Dinamo-to smo mi’, objavila ja ne svojem Facebook-profilu isječak sučaljevanja njihova predsjednika Jurja Čošića i Dinamova povjerenika za sigurnost Krešimira Antolića.

U sučeljavanju je Čošić pitao Antolića za komentar na informacije kako je klupskom kreditnom karticom informatičaru koji je lažirao SMS-ove za Zdravka Mamića, Franji Vargi,kupljen jacuzzi, informatička oprema i još nekoliko stvari, što je u utorak objavio i Nacional.

Antolić mu je tada odgovorio kako su to spekulacije.

“Naglasak je na spekulacijama. Ajmo riješiti tu hektiku koja se stvara oko Dinama. Tko može biti odgovoran i tko može reći je li nešto kupljeno Dinamovom karticom ili nije? To je objavljeno u medijima. Ako nas netko oko toga bude pitao, ali ne predsjednik udruge ‘Dinamo to smo mi’, nego netko čiji je to posao, mi ćemo dati odgovor”, rekao je Antolić u emisiji.

Nakon što su objavljene kopije računa koje dokazuju kako je Dinamo kupovao jacuzzi, Udruga je optužila Antolića da laže.

“Prije nekoliko dana član Uprave GNK Dinamo Zagreb Krešimir Antolić je posve hladno lagao kako su kupovine jacuzzija i razne opreme uhićenom falsifikatoru medijske špekulacije. Danas kada izlaze računi vidi se kako smo bili u pravu, a u klubu vlada prava omerta. Tek priopćenje koja kaže da su to “određene nepravilnosti”, poručuju iz DTSM-a.

Dinamo se oglasio priopćenjem.

“Potaknuti medijskim napisima u kojima se spominje GNK Dinamo, ovim putem obavještavamo javnost kako je Uprava GNK Dinamo u skladu sa svojim ovlastima tijekom rujna 2018. godine utvrdila određene nepravilnosti u postupku nabave osnovnih sredstava.

Uprava kluba je utvrđene nepravilnosti otklonila u najkraćem mogućem roku, u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Ostale navode i insinuacije koje se redovito pojavljuju u javnosti ne želimo komentirati”, stoji u priopćenju Dinama vezanom za optužbe DTSM-a.