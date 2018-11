(VIDEO) DELIJE ŠOKIRALE KLOPPA: Pozdravili ga prostom pjesmicom

Liverpool trenutno gostuje na Marakani i u ovom trenutku (poluvrijeme) gubi 2:0. Kloppove igrače dočekao je stadion pun Delija, nabrijanih kao uvijek, a tijekom zagrijavanja su Otočanima zapjevali.

“Fuck you, Liverpool”, orilo se dok ih je Klopp gledao u čudu, jer nije mogao vjerovati koliko su glasni srpski navijači.

Nice warm welcome before kick off with a little bit of lively language being chanted from one end to the other. Fifty thousand sellout tonight and it’s building up nicely @5liveSport #UCL #REDLIV #bbcfoitball pic.twitter.com/fP1Kb06ykm

