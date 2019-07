(VIDEO) BOYSI OPET HARAČE PO SLOVENIJI! Na zadnju Dinamovu utakmicu stiglo ih je desetak i napravilo kaos

Ove subote od podneva nogometaši Dinama igraju posljednju pripremnu utakmicu pred početak nove sezone. U Murskoj Soboti protivnik je ruski prvoligaš Orenburg.

Na utakmicu koja je inače zatvorena za gledatelje stiglo je nekoliko desetaka navijača Modrih. Bad Blue Boysi su htjeli ući na stadion Fazanerija, ali policija im to nije dopustila budući je susret zatvoren za navijače.

Boysi su to ignorirali i otišli do obližnje šume kako bi od tamo pogledali utakmicu. Tada je reagirala slovenska policija pa je došlo do naguravanja.

Trebalo je pojačanje, stigli su bili i specijalci pa su neke navijače Dinama i priveli. Neugodnosti su trajale oko pet minuta…