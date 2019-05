TORCIDA ĆE NAPUNITI MAKSIMIRSKI JUG, ALI… Evo detalja koji će mnoge zabezeknuti i možda raspiriti nove vatre sukoba

Autor: Dnevno.hr

Ove nedjelje s početkom u 19 sati na tri će se hrvatska nogometna stadiona po posljednji put ove sezone zakotrljati lopta. Jasno, riječ je o zadnjim ogledima 36. kola domaćeg prvenstva. Osim Gradskog vrta i Kranjčevićeve, igrat će se i u Maksimiru, i to nova posebna utakmica. Za kraj, veliki derbi. Dinamo dočekuje Hajduk na promociji prvaka, kao i mnogo puta posljednjih godina. Dok će igrači Nenada Bjelice utakmicu odigrati iz sfere prestiža, Splićanima je ishod utakmice posebno bitan.

Ovisno o događanjima na dvoboju Osijeka i Intera, Hajduku će trebati pozitivan rezultat kako bi obranio treće mjesto na ljestvici koje trenutačno drži. Biti treći ili četvrti nije mala stvar, budući da se bolje plasirana momčad na kraju sezone kasnije uključuje u europska natjecanja one sljedeće. Konkretno, trećeplasirani ide u drugo pretkolo Europske lige, dok će četvrti krenuti u to natjecanje već od prvog pretkola. A to znači – dva tjedna ranije.

Hajduku je dakle, za treće mjesto dovoljan i jedan bod s derbija, a na njemu će svakako računati na punu južnu tribinu maksimirskog zdanja. Tamo će se, kao i po običaju smjestiti oni najvatreniji navijači splitskog kolektiva. Ipak, do karata će većina njih morati doći upravo u Zagrebu. Naime, samo tisuću ulaznica Torcida će moći kupiti na poljudskim blagajnama, ostatak će morati pribaviti na Dinamovom stadionu.