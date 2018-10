Photo by Carl Court/Getty Images

ŠTO SE TO SPREMA? Zašto 500 fanatičnih Engleza dolazi na utakmicu s Hrvatskom ako ne smiju ući na stadion?!

Hrvatska nogometna reprezentacija odmjerit će snage s Engleskom u petak na Rujevici i to pred praznim tribinama zbog odsluženja kazne. Nije ovo prva utakmica koju Hrvatska mora igrati bez publike kod kuće, bit ćemo cinični i reći kako su igrači već na to i navikli, međutim, Englezi baš i nisu i to će im biti prva takva od 1872. godne, dakle, osnutka reprezentacije .

Naime, BBC piše kako će na utakmicu Hrvatske i Engleske u petak stići petsto engleskih navijača, a svoju priču započinju ovako…

“Zamislite da proputujete stotine kilometara i potrošite stotine funti kako bi pratili svoju reprezentaicju, ali znajući da je nećete moći gledati uživo kako igra. Baš to rade stotine navijača iz Engleske koji kreću na put preko pola Europe do Rijeke u Hrvatskoj”, piše BBC.

Ugledni engleski medij donio je priče o najvjernijim navijačima Engleske koji će uzaludno otići u Hrvatsku bodriti svoju reprezentaciju i to izvan stadiona.

James Monks letjet će prvo u Zagreb, a onda s trojicom prijatelja uzeti taksi i voziti se 165 kilometara do Rijeke. Poslije te utakmice ići će u Sevillu gdje Engleska igra protiv Španjolske. Sve ukupno potrošit će oko 500 funti i to samo na putovanja.

“Od Crne Gore 2011. nisam propustio nijednu utakmicu Engleske, zato tako očajnički želim pokušati ući na stadion u Rijeci. Mislim da će biti mirno, samo želim pronači način da uđem na stadion. Moram barem to pokušati”, govori Monks očito nesvjestan što mu se može dogoditi ako to pokuša.

Chad Thomas u Rijeku stiže preko Zadra i potom putuje 290 kilometara autobusom do Rijeke gdje se nalazi s prijateljima. Thomas je u posljednjih osam godina propustio samo jednu utakmicu, pnu za treće mjesto na SP-u. Put u Hrvatsku planira za petak ujutro i onda će pokušati naći dobro mjesto negdje oko Rujevice kako bi što bolje vidio utakmicu.

“Zamislite kakva će priča to biti kada za nekoliko godina budem pričao da sam utakmicu Engleske, koja se igrala iza zatvorenih vrata gledao s obližnjeg brda. Bit će uzbudljivo putovanje i namjeravma izvući maksimum iz njega. Naravno da bih najradije bio na stadionu, ali u svakom slučaju bit će to izlet za pamćenje, bez obzira gledao utakmicu u živo ili ne”, priča Thomas za BBC.

David Snodgrass u Rijeku će stići preko Slovenije, točnije Ljubljane odakle će unajmljenim autom krenuti na 115 kilometara dug put.

“Ja nisam idiot koji traži nevolje, ja sam navijač. Već sam dva puta bio s Engleskom u Hrvatskoj i nisam imao probleme, ali ovaj put bi možda moglo biti problema jer se igra iza zatvorenih vrata. S druge strane nadam se da možda skupe nas Engleze negdje zajedno da gledamo utakmicu. Ipak, ako ne odem u Hrvatsku i ne probam, definitinvno neću gledati Englesku u živo”, veli Snodgrass.

Mark Bailey nije propustio utakmicu Engleske već 22 godine, a sasvim sigurno neće ni ovu. On će kao i njegov sunarodnjak put potražiti preko Ljubljane.

“Svi najvjerniji navijači Engleske dolaze i na ovaj meč. Nebitno je hoćemo li uspjeti ući na stadion, jer bit ćemo tamo. Zato idem u Rijeku i zato svi ostali idu, da budemo svi u tom gradu gdje igra Engleska. Čak i ako utakmicu budemo gledali u kafiću na televiziji, bit ću tamo okružen s navijačima Engleske”, veli Bailey.

BBC naglašava kako će u Hrvatskoj biti oko 500 navijača, a jedan od razloga zašto jest i činjenica da je UEFA objavila kaznu Hrvatskoj tjedan dana nakon ždrijeba Lige nacija, a već je tada nekoliko stotina Engleza rezerviralo let i smještaj za Hrvatsku.

Ako je vjerovati ovim dečkima iz BBC-jeve priče, problema s njima neće biti.