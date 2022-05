‘NE HRVAJTE SE NIKAD SA SVINJAMA…’ Hajduk otvoren o Torcidi, poletjelo i prema Dinamu

Manje od tjedan dana nakon derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru, a zatim i sukoba Torcide s policijom na autocesti A1, Hrvatski nogometni savez održao je sastanak na kojem su bili i predstavnici Hajduka i Dinama, a poslije tog susreta u Zagrebu, pred novinare je izašao Lukša Jakobušić, Hajdukov predsjednik, otkrivajući svoj pogled na zbivanja o kojima se priča već danima.

Podsjetimo, sve je krenulo nakon što navijači Hajduka na subotnjem derbiju nisu ušli na južnu tribinu Maksimira zbog toga što nisu dobili dozvolu unošenja transparenata koje su pripremili za zagrebačko gostovanje. Nakon toga, situacija je na povratku prema Splitu eskalirala u sukobu Torcide s policijom u blizini odmorišta Desinec, a epilog je bilo više od 40 privedenih koji su završili u istražnom zatvoru.

Jakobušić je približio Hajdukov pogled na navijače, ističući da klub stoji uz poruku ‘sloboda navijačima’ s kojom su igrači bili na majicama nakon što su jučer navečer na Poljudu osvojili Kup Hrvatske pobjedom nad Rijekom na Poljudu. No, to se ne odnosi na one koji rade nerede jer se za njih, kako je istaknuo Hajdukov predsjednik, trebaju pobrinuti institucije.





‘Mi smo klub navijača’

‘Sloboda navijačima’ se odnosi na 73.000 naših navijača. Mi smo klub navijača, imamo obavezu držati do naših navijača. Ta poruka bila je zbog cijele sezone lošeg odnosa prema navijačima’, rekao je Jakobušić, ističući da se raspravljalo o načinu kako će se ubuduće rješavati stvari prije nego navijači dođu na gostovanje.

U pogledu prema navijačkoj priči, Hajdukov predsjednik kazao je i da istupa iz posebnog kuta gledanja.

‘Od svih na sastanku sam jedini prošao navijački diskurs, bio sam dio Torcide, meni je ta problematika posebno poznata’, rekao je Jakobušić, dodajući da je svjestan kako i u Hajduku ima problema dok se dočekuju protivnički navijači, no smatra da su splitski Bijeli tu u posebnoj poziciji s obzirom na to u kolikom broju Torcida odlazi na gostujuće utakmice kluba.

‘Činjenica je da Hajdukovi navijači idu na gostovanja kao najveća skupina, tu dolazi do nerazumijevanja’, kazao je Jakobušić, kojeg je potom u razgovoru s novinarima malo zaljuljalo pitanje o riječima Krešimira Antolića, člana Uprave Dinama, tijekom gostovanja na televiziji N1 ranije ovog tjedna.

‘‘Mi imamo krivi pristup navijačkim skupinama. Ovdje u Zagrebu su, našom srećom, gostovale puno ozbiljnije navijačke skupine nego što je to Torcida. Sve smo odradili s njima na ovaj način, nijedan problem se nije dogodio. Tisuće ljudi je bilo, ozbiljnih klubova, zato što oni vide da je to normalno, zato što postoje ljudi s kojima komuniciramo’, rekao je Antolić komentirajući Hajdukove navijače, a Jakobušić je imao svoju reakciju.

‘Htjeli biste da to komentiram? Tu se mogu samo poslužiti poslovicom da se nikad ne hrvate sa svinjama jer ćete oboje završiti u blatu, a svinja će u tome uživati’, kazao je predsjednik Hajduka, dodajući da je njegov redoviti kontakt s Dinamom u razgovorima s predsjednicom Uprave Vlatkom Peras.









‘Superkup će biti pokazatelj’

Jakobušić je za kraj kazao i što slijedi. Test za ono o čemu se razgovaralo na sastanku doći će dosta skoro. Dinamo i Hajduk otvorit će novu nogometnu sezonu u Hrvatskoj utakmicom Superkupa.

‘Dolazi Superkup u Zagrebu koji je 9.7., to će biti pokazatelj jer je to test za novi protokol’, veli Hajdukov predsjednik, koji je bio zadovoljan kako je sve prošlo tijekom finala Kupa Hrvatske protiv Rijeke na Poljudu, ali i uoči te utakmice.

‘Bilo je jučer sve u redu kada se ulazilo, ne bih da se izdvajaju izolirane stvari, kao što su bile bengalke Armade. Bili su jučer prije utakmice osigurani i hrana i piće, sve je prošlo normalno’, istaknuo je Lukša Jakobušić.









Nakon sastanka, HNS je u priopćenju za javnost približio o čemu se raspravljalo. Priopćenje donosimo u cijelosti:

‘U konstruktivnoj atmosferi i nakon razmjene mišljenja utvrđeni su sljedeći zaključci:

1. Pozivaju se svi dionici nogometnih utakmica da se pridržavaju propisa koji se odnose na sigurnost na sportskim natjecanjima.

2. Zaključit će se sporazum između Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog nogometnog saveza o provedbi mjera kod utakmica visokog rizika i utakmica na kojima se očekuje veći broj gostujućih navijača. Pri tomu će se uzeti u obzir postojeća dobra praksa s domaćih i međunarodnih utakmica. Sporazum će biti sastavljen do početka nove natjecateljske godine odnosno utakmice Superkupa.

3. Klubovi navijača bit će pozvani da se uključe u izradu navedenog sporazuma na način da daju svoje prijedloge i ukažu na uočene probleme.

Dogovorena je i stalna komunikacija predstavnika Saveza, klubova i policije vezano uz pripreme i provođenje utakmica nogometnih natjecanja.