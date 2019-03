NAVIJALI ZA VATRENE, A SADA IH ZBOG TOGA BRUTALNO SPRDAJU! ‘Eto vam sada kad navijate za Hrvate’!

Definitivno najveći debakl na otvaranju kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine, doživjela je reprezentacija Škotske. Naime, doživjeli su rijetko viđen debakl protiv totalnog autsajdera Kazahstana, koji ih je kod kuće deklasirao s 3:0.

Ovakav posrtaj jedva su dočekali u Engleskoj jer Škoti su se prošlog srpnja naslađivali i izrugivali s njihovom reprezentacijom nakon što ih je u polufinalu Svjetskog prvenstva izbacila Hrvatska. Škoti i nače otvoreno podržavaju hrvatsku vrstu, no, sada su zbog toga na žestokom udaru.

“Dečki, držite se svog dvorišta… Ono kad cijelo ljeto navijaš za Hrvatsku, a onda nakon sat vremena u Kazahstanu gubiš 3:0”, poruka je engleskih navijača na Twitteru, gdje već neko vrijeme ‘ribaju’ Škote zbog poraza.

Remember when half of Scotland took the piss out of England for losing to Croatia in the World Cup Semi-Final????

They’ve now gone all the way to Kazakhstan, just to get battered by a team made up of Borat and his farmers 3-0…… 🤣🤣

Stay in your lane, Lads pic.twitter.com/cDbSUQmiQl

— Jimmy (@JimmyHart_) 21. ožujka 2019.