LEGENDARNI VOĐA BBB-a I LIDER DELIJA PALI U ŠVERCU DROGOM! Evo detalja…

Da odmah otkrijemo o čemu se točno radi – radi se o 170 kilograma marihuane.

Fina kilaža, nije li. Mjerljivo je to i u tonama. To je 0.17 tona lake droge koja se od kraja šezdesetih godina masovno upotrebljava unatoč rigoroznim zakonima koji to suzbijaju.

Osim marihuane policija je kod njih pronašla i oduzela 0,7 g kokaina, dva pištolja marke Glock i 53 komada streljiva. Da ne bude da su uhvaćeni samo zbog “marice”.

Policija je u srijedu kod naplatnih kućica autoceste A1 u Karlovcu uhitila dvojicu muškarca koji su u kamionu u vrećama i paketima građevinskog stiropora vozili 170 kg marihuane.

Uhićeni su državljanin Hrvatske, 44-godišnji bivši vođa BBB-a Goran Hajduković-Čupko i državljanin Srbije Dragan Pavlović (47), jedan od vođa Delija, navijačke skupine koja prati beogradsku Crvenu zvezdu, pišu 24sata.

