KAO NEKAD! Prije utakmice pjevat će se ‘Novi fosili’, čekaju vas dvije fan-zone, taksi skoro ‘mukte’!

Autor: Dnevno.hr

Svašta su iz Dinama pripremili njihovim navijačima za utakmicu osmine finala Europske lige. Onih tridesetak tisuća sretnika s kupljenim će ulaznicama zaista moći uživati po dolasku na maksimirski stadion, dok će i ovoga puta kao i protiv Viktorije Plzen biti dostupne fan-zone za sve koji do ulaznica nisu stigli.

Evo priopćenja kojeg odašilju s Maksimirske 128:

“Molimo sve navijače da što ranije uđu na tribine kako bi se izbjegle gužve zbog sigurnosnih provjera na ulazima u stadion Maksimir. GNK Dinamo otvorit će vrata stadiona već u 16.30 minuta kako bi navijači na vrijeme zauzeli svoje pozicije. Kao što znate, naš klub je u ovoj sezoni redovito kažnjavan zbog neprohodnih prolaza pa molimo sve posjetitelje na stadionu Maksimir da zauzmu svoja mjesta sukladno onima koje imaju na ulaznicama.

Do početka utakmice pripremili smo zanimljiv program za gledatelje; od koncerta renomiranih glazbenih izvođača (Sanja, Zec i Marinko pjevaju hitove Novih fosila, Zaprešić boysi i grupa Connect) pa do fan zona unutar samog stadiona (tribine Zapad i Istok). Isto tako, u pripremi je još nekoliko iznenađenja; od koreografije na tribini Istok do nagradnih igra, razgovora s legendama kluba i aktualnim igračima…

Molimo sve naše navijače da u što većem broju koriste sredstva javnog prijevoza, jer zbog pomanjkanja parkinga nismo u mogućnosti udovoljiti svim zainteresiranima za parking mjesta. Upravo zbog toga, GNK Dinamo je u suradnji s taxi Cammeom osigurao popust od 20 % na sve vožnje do Maksimira od 17.00 sati.

GNK Dinamo još jednom ponavlja kako zajedničkom odlukom policije i kluba, S.L. Benfica nije dobila suglasnost za prodaju ulaznica hrvatskim državljanima za gostujući sektor stadiona Maksimir. Na utakmici se očekuje velik broj navijača Benfice koji će biti smješteni na tribini Jug a koji će prethodno morati proći kroz sigurnosni pregled na ulazu u stadion. Sve ulaznice su personalizirane te će se provjeravati imena na ulaznicama s podacima iz osobnih dokumenata”, navodi se u priopćenju.