‘HAJDUKOVI REDARI U DOSLUHU SU S TORCIDOM’: Teške optužbe na račun splitskog kluba

Autor: Dnevno.hr

Kako je moguće da je vatrogasac teško ozlijeđen kraj tolikih redara, koje Hajduk plaća?

U okviru projekta “Izravna prevencija navijačkoga nasilja” promatrači HHO-a pratili su utakmice 9. kola HT prve Hrvatske nogometne lige, te su na temelju izravnog uvida i prikupljenih podataka zabilježili sljedeća događanja.

HNK HAJDUK – GNK DINAMO 0:0

Susret 9. kola HT 1.HNL između HNK Hajduka i GNK Dinama odigran je 29.09.2018. na stadionu Poljud, u Splitu, pred oko 22.000 ljudi, od kojih preko 5.000 pripadnika Torcide (HNK Hajduk), te oko 700 članova Bad Blue Boysa-BBB (GNK Dinamo), koji su prema izvješću policije, autobusima MUP-a prebačeni izravno na stadion na Poljudu.

Na zahtjev policije, utakmica nije održana u uobičajeno vrijeme u 19:00 sati, već u 16:30.

Sama utakmica odigrana je u posebnoj atmosferi i procijenjena je utakmicom visokog rizika. Vidjelo se to iz činjenice da su na prometnicama od Zagreba do Splita, u oba smjera, postavljene jake policijske patrole. Od ulaza u Split do stadiona, svakih stotinjak metara postavljene su policijske patrole zbog sprečavanja mogućeg kamenovanja (ili drugih incidenata) autobusa s Dinamovim navijačima.

Poseban razlog zbog čega je policija bila izrazito oprezna je činjenica da su se prošli tjedan, prilikom odigravanja utakmica Hrvatskog kupa, dogodila dva incidenta u kojem je došlo do fizičkog sukoba navijača Bad Blue Boysa i Torcide.

Prvi se dogodio na autoputu Split-Zagreb, kod odmorišta Zir, a situacija je bila upravo dramatična jer su policijske snage poprilično kasnile na poprište sukoba, a drugi incident, na odmorištu Desinec, (26. rujna, oko 14.15 sati) policija je srećom uspjela na vrijeme spriječiti.

Što se tiče same utakmice, teško je nabrajati sve minute u kojima su se dogodili pirotehnički ispadi na stadionu.

Ukupno je upaljeno 45 bengalki, od kojih je 13 ubačeno u teren. Aktivirano je 17 topovskih udara, 9 dimnih naprava, te 5 ‘strobova’. Zbog dima na stadionu, sudac je u 3 navrata prekidao utakmicu i to u 62., 66. i 68. minuti.

Pripadnici navijačke skupine Torcida u dva navrata, (15. i 57. Minuta), pjevaju pjesmu: “Visoke peći potpaljujem ja; dva reda koksa, četiri purgera; purger se dere aaaaaaaa; bit će pečenja, radujem se ja”.

Prilikom aktiviranja topovskih udara, jedna se naprava nije odmah aktivirala pa je dežurni vatrogasac Tomislav Biuk pokušao rukom uzeti napravu i baciti je u za to pripremljenu kantu sa vodom. Naprava je eksplodirala i digla je vatrgasca jedan metar u zrak. Prilikom eksplozije, vatrgosac je ostao bez vrha jednog prsta te ozljedio dlan i još dva prsta. Vatrogasac je također oglušio, no ne zna se da li privremeno ili trajno. Javnost je posebno bila osjetljiva na činjenicu da je ozlijeđeni vatrogasac, budući da su upravo oni spriječili veliki požar u Splitu.

U posljednjoj minuti utakmice nepoznata osoba iz navijačke skupine Torcida pogodila je kamenom u glavu igrača Hajduka Adama Gyurcsa koji je zatim pao na travnjak nakon čega je zamijenjen. Igrač Dinama Stojanović podigao je sa zemlje kamen i predao ga sucu utakmice Bebeku. Gyurcso je hospitliziran u splitskoj bolinici, ali je ozljeda bila lakše naravi.

Policija je objavila da je prije utakmice privedeno ukupno 34 osobe uglavnom zbog prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a zbog zloporabe pirotehničkih sredstava njih 8 je uhićeno i provedeno kriminalističko istraživanje. Policijski službenici su prije javnog okupljanja oduzeli 12 različitih komada pirotehničkih sredstava. Zbog zloporabe pirotehničkih sredstava dvije osobe su u žurnom postupku privedene na Prekršajni sud u Splitu, a sutradan još sedam osoba.

NAPOMENA: Predsjednik HNK Hajduka, g. Jasmin Huljaj, izrazio je žaljenje zbog događaja na utakmici, ali ostaje pitanje zašto uprava Hajduka plaća redarsku službu, kada im, ne samo na ovoj utakmici, promakne ovolika količina pirotehnike. Ili su pojedinci, odnosno redarska služba u cjelini, u dosluhu s pripadnicima Torcide, ili su pak “neki” plaćeni za „namjerne propuste“.

Policija je, čini se,dobro odradila svoj posao, ali se nažalost isto ne može reći i za osiguranje utakmice koje pada na teret HNK Hajduka.

Posebnu odgovornost za događaje na utakmici snosi služba osiguranja HNK Hajduka, ali i osoba zadužena za odnose kluba s navijačima, I očito u tom odnosu postoji neki “kratki spoj”, tim više što se ti ispadi gotovo redovito događaju. I javnost se, nakon svega, teško može zadovoljiti obrazloženjima da je situacija “malo izmakla kontroli”.

NK INTER ZAPREŠIĆ – NK OSIJEK 0:3

Susret 9.kola HT 1.HNL između NK Inter Zaprešića i NK Osijeka odigrao se 29.09.2018, na stadionu ŠRC Zaprešić, u Zaprešiću, pred oko 300 ljudi, od kojih oko tridesetak pripadnika Kohorte (NK Osijek) te desetak članova navijačke skupine NK Inter Zaprešića.

Susret je uglavnom protekao u sportskom okružju, uz nekoliko verbalnih uvredljivih ispada.

HNK RIJEKA – NK SLAVEN BELUPO 0:0

Susret 9.kola HT 1.HNL između HNK Rijeke i NK Slaven Belupa odigrao se 30.09.2018., na stadionu Rujevica, u Rijeci, pred oko 4.300 gledateljai, od kojih oko 300 pripadnika Armade (HNK Rijeka).

Jedini eksces zabilježen je na samom kraju susreta, kada pripadnici Armade igračima HNK Rijeke skandiraju:“Igrajte pederi“.