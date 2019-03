GLEDAJU LI U HRVATSKOJ KAKO SE TO RADI? Pogledajte kako je kažnjen huligan koji je upao na teren i udario igrača

Scena iz engleskog Championshipa zgrozila je Europu. Za vrijeme birminghamskog derbija jedan je huligan uletio na teren i fizički napao kapetana Aston Ville, Jacka Grealisha i to šakom u glavu s leđa. Redar je brzo reagirao i svladao huligana, a pojedini su igrači Ville krenuli u obračun s napadačem, međutim ovaj je brzo iznesen.

Grealishu je brzo ukazana pomoć liječnika i nastavio je igrati, a huligan, Paul Mitchell, je odveden sa stadiona i ekspresno je kažnjen. Naime, dobio je desetogodišnju zabranu prisustvovanja utakmicama, i provest će 14 tjedana u zatvoru.

“Mitchell ne zna objasniti što mu je bilo. Njegova prvotna glupava ideja bila je samo uletjeti na teren i podignuti publiku”, rekao je njegov odvjetnik Vaughn Whistance.

Mitchell je uz to dobio i 350 funti kazne, a tvrdi kako nije bio pijan u trenutku incidenta. Premda ima desetogodišnju zabranu za sve utakmice, Birmingham ga je doživotno izbacio sa svojih sjedišta, a ne smije ni na gostovanja njihova kluba.

Javio se i nogometaš, a on je presretan što je izvukao živu glavu. “Ne mogu ništa nego priznati koliko sam sretan bio u ovom incidentu. Moglo je biti puno gore da je navijač imao nekakvo oružje”, rekao je.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @JackGrealish1’s Sunday:

👨‍✈️ Captains his boyhood club on derby day.

👊 Attacked by a @BCFC fan.

🤷‍♂ Laughed it off with no retaliation.

⚽ Scores for @AVFCOfficial.

🎉 Celebrates with fans in the away end.

🤷‍♂ Manhandled by a steward.

✅ Wins the derby.

🙌 Hero. pic.twitter.com/yFfnGHy104

— SPORF (@Sporf) 10. ožujka 2019.