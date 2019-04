(FOTO) NAVIJAČI BENFICE ZAVRŠILI U – KRIVOM FRANKFURTU! Ljubav prema klubu ne prepoznaje granice

U uzvratnom susretu četvrtfinala Europske lige večeras će se na Commerzbank Areni od 21 sat sastati domaćin Eintracht i Benfica. Portugalski klub je u stepenici ranije, podsjetit ćemo vas, izbacio zagrebačkog Dinama.

Prvu utakmicu Benfica je dobila s 4:2 na svom stadionu pa ima veliku priliku plasirati se i među četiri najbolje momčadi u ovosezonskom natjecanju.

Neki navijači Benfice automobilima su doputovali u Frankfurt. Pravi. Neki, kao što ćete vidjeti na donjim slikama, otišli su do onog drugog, u ovom slučaju krivog. Postoje dva, jedan u zapadnoj, a drugi u istočnoj Njemačkoj. Razdaljina je oko 600 kilometara.

Frankfurt na Majni i Frankfurt (Oder) nisu dva ista grada…

To su ovi navijači Benfice shvatili prekasno. Teško da će na utakmicu stići na vrijeme.

So some Benfica fans are traveling to the wrong City of Frankfurt. They went to Frankfurt (Oder) in Eastern Germany instead of Frankfurt (Main). Oh boy. #SGEBenfica pic.twitter.com/NotG37jft3 — Alex Truica (@AlexTruica) April 18, 2019

