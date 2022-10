(FOTO) MAĐARI ‘NAVALILI’ NA SRBIJU: Objavljena slika s granice, dobili su posebnu ‘dobrodošlicu’

U hrvatskom susjedstvu danas se pripremaju za poseban dan, a pripremili su ga sjeverni susjedi koji gostuju kod istočnih. U fokusu je utakmica Crvena zvezda – Ferencvaroš u Europskoj ligi, igra se u Beogradu, a uz borbu na terenu, očekuje se i snažni navijački ‘okršaj’ na tribinama.

Ranije ovog tjedna, bilo je najavljeno kako će u glavni grad Srbije u velikom broju doći najžešći navijači Ferencvaroša, poznati po nadimku Green Monsters, Zelena čudovišta, a slika koja je ranije danas došla s granice pokazuje da se takva ‘navala’ zaista i događa.

Po informacijama koje su prenijeli portali u Srbiji, na putu za Beograd je 25 autobusa s gostujućim navijačima, kako se neslužbeno donosi. U toj velikoj grupi su i žestoki momci.

Utakmica u Beogradu počinje u 18:45 sati, a prije nje, dogodio se zastoj na granici na ulasku u Srbiju. Kako je objavila stranica Hooligans.cz, ovaj navijački konvoj je u zastoju za koji se pretpostavlja da bi mogao trajati i čak četiri sata. Kao razlog se spominje detaljni pregled navijača koji dolaze, kako su objavili portali u Srbiji. Na ovom dočeku koji je Mađarima donio posebnu ‘dobrodošlicu’ našle su se brojne snage reda.

06.10.2022, Before match Zvezda🇷🇸 – Ferencvaros🇭🇺.

Info Fradi: we are heading (Ferencvaros) to Belgrad to Crezna Zvezda – Ferencvaros match with 25 big buses , we are now at the border and we are waiting already 45 minutes , and they say that we will wait aprox 4 hours pic.twitter.com/SaC4n29TPG

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 6, 2022