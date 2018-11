(FOTO) IPAK INCIDENT NA UTAKMICI VATRENIH! Osvanuo zabranjeni transparent, zaštirari ga brzo uklonili

Hrvatska je nadigrala Španjolsku s 3:2 pred prepunim tribinama Maksimira. Zvučna kulisa bila je fantastična, grmjelo je sa svih strana svih 90 minuta, a nakon utakmice objavljeno je kako navijači nisu napravili niti jedan incident i da je sve prošlo u redu.

Međutim, nije baš sve prošlo kako treba. Naime, netko od domaćih navijača unio je na teren transparent sa zastavom i porukom “Free Catalonia”. UEFA nema tolerancije prema bilo kakvim političkim porukama s tribina i Hrvatska bi mogla biti kažnjena.

Zaštitari su brzo reagirali i uklonili transparent, ali to ne znači da će Hrvatska proći nekažnjeno jer su kamere zabilježile transparent i slika se već proširila društvenim mreažama.

The banner #FreeCatalonia proudly displayed by #Croatian supporters at the beginning of the match Croatia-Spain.

Banner later on censored / removed by #Uefa officials

Thanks #Croatia for your solidarity.

HVALA HRVATSKA 🇭🇷🇭🇷#FreeCatalanPoliticalPrisoners#ShameOnSpain pic.twitter.com/OE3RqK15wQ

— MrFlashside🎗 (@MrFlashside) 15. studenoga 2018.