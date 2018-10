(FOTO) BOYSI PALILI BAKLJE I BACALI IH NA TEREN! Navijači Dinama šokirali domaću publiku u Belgiji!

U susretu 2. kola D skupine Europske lige Dinamo je u Bruxellesu pobijedio Anderlecht sa 2-0 upisavši i drugu pobjedu u skupini čime su ‘modri’ napravili veliki korak prema ‘europskom proljeću’.

Na utakmicu u Belgiji došlo je nekoliko stotina Bad Blue Boysa. Navijači Dinama bodrili su svoju momčad svi 90 minuta, a u jednom su trenutku zapalili baklju, koja je završila na terenu.

The Dinamo Zagreb fans are something else. 🔥 pic.twitter.com/37mYyMgdwu

— Squawka News (@SquawkaNews) 4. listopada 2018.