EVO ZAŠTO BOYSI RATUJU ZA UKRAJINCE: O herojstvu ovog Hrvata protiv Rusa priča se naveliko, a to nije sve

ZAŠTO BOYSI RATUJU ZA UKRAJINCE: O herojstvu ovog Hrvata protiv Rusa priča se naveliko

Bad Blue Boysi su od svojih samih početaka stekli veliko i važno ime na navijačkoj sceni. Ubrzo su postali poznati po svojim uličnim borbama, bakljadama na stadionu, ali bili su jedni od rijetkih koji su se “šorali” s policijom radi nepotrebe policijske brutalnosti. Kada je 1991. krenuo rat za neovisnu Hrvatsku Boysi (kao i pripadnici ostalih hrvatskih navijačkih skupina) baklje su zamjenili puškama i dali život za Domovinu. Kao što to danas rade njihovi prijatelji Ukrajinici.

WBC Kyiv je najžešća skupina navijača Dynamo Kyieva. Brojni pripadnici skupine su nakon invazije na Krim 2014. pristupili AZOV-u tada paravojsci. Paravojsci koju su osnovali navijači iz cijele Ukrajine kako bi se borili protiv ruskog utjecaja. AZOV je 2014. postao dio nacionalne garde, a upravo je jedan pripadnik AZOV-a spojio Boyse i WBC.

Njegovo ime je Denis Šeler Pena, bivši pripadnik BBB, hrvatski branitelj te čovjek kojeg su ukrajinkse vlasti proglasile nacionalnim herojem zbog doprinosa u ratu na Krimu. On je na gostvanju kod Bujice izjavio da se u Ukrajni širi medijska propaganda te ističe da je Zapad izdao Ukrajinu.

Velika podrška

Puno “žešće” izjave imao je za ukrajinski portal u razgovoru iz 2014. U kojem je inspirian Majdanskom revolucijom govorio kako je Hrvatska napravila grešku ulaskom u EU koja ima impreijalističke ciljeve. Istaknuo je da u Hrvatskoj vladaju komunisti i Srbi te se nada da će se i kod nas dogoditi nešto slično Majdnanskoj revoluciji. Njegovo herojstvo u Ukrajini povezalo je dvije grupe.

Prvi pravi dokaz njihovog prijateljstva bio je na derbiju na Poljudu kada je skupina WBC došla u Split sa svojim transparentom. Podršku Boysima WBC je iskazao tijekom borbe protiv Zdravka Mamića kada se nerijetko moglo vidjeti prekiženi lik poznatog bjegunca na stadionu u Kijevu. Nakon potresa u Zagrebu Kijevljani su se javili s porukom ” Hvala majkama za takve sinove. Bože čuvaj Hrvatsku.” Na utakmici Dynamo Kijeva i Olympiakosa (čiji navijači su u dobrom odnsou s Delijama) skandrali “Ubiji Srbina”. Sada kada Ukrajni treba podrška BBB je jasno i glasno iskazuju.

Poruka podrške na utakmici protiv Seville obišla je navijački svijet, a sve to dodatno su pojačali videom gdje vođa navijanja na Sjeveru govori:

“Ako netko zna šta je nepravda, to zna hrvatski narod. Ako netko zna šta je to kad te sila 10 puta jača napada, to zna hrvatski narod. Zato ćemo sad poslati poruku, s ovog stadiona, s ove tribine; poručujemo ukrajinskom narodu da se bore onako kako smo se mi borili i imat će isti ishod kao i mi”. Poruka i više nego jasna. Ono što Ukrajnici i WBC prolaze danas, Hrvati i Boysi prošli su 90.-tih.









Svi ti navijači odrasli su na tribini i tamo naučili vrijednosti zbog koji su otišli u rat. Nažalost mnogi od njih neće se vratiti na svoju tribinu. Poginut će za svoj dom u nadi da će tako stvoriti bolje sutra za nove generacije. Oni će poginuti s puškom u nadi da će njihova zemlja biti slobodna i da će njihova mjesta na tribini popuniti neki novi klinci s bakljom u ruci i s istom ljubavi prema klubu i domovini.