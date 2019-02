BRAVO, GOSPODO ZAGREPČANI! Češki navijači išli s Trga prema stadionu, nije bilo niti jednog incidenta!

Zapomagao je jutros Dinamov nogometni puk…

“Jao, samo da ne bude gluposti na stadionu. Oko stadiona. Dolaze Česi, idu u korteu s Trga bana Jelačića prema Maksimiru, netko će sigurno napraviti nešto…”

Ali, nitko nije napravio – ništa!

Petstotinjak navijača Viktorije iz Plzena stiglo je u Zagreb kako bi ispratilo utakmicu njihova kluba protiv Dinama. To je uzvrat šesnaestine finala Europske lige, u kojeg današnji gost ulazi s ostvarenom prednošću od 2:1 iz prvog susreta.

Iako to što na njihovom putu do stadiona nije bilo niti jednog krivog pogleda ne isključuje neku eventualnu mogućnost ekscesa na samom stadionu, već je to indikator sjajne atmosfere koja nas čeka od 18.55 sati, kada se lopta zakotrlja s centra maksimirskog travnjaka.

Ovim se primjerom pokazuje da Dinamovi ili, ako baš hoćete, hrvatski navijači nisu huligani, ovakvi ili onakvi, kakve ih se već u svijetu predstavlja nakon svakog incidenta.

Možemo samo reći, bravo Zagrebe i bravo, Hrvatska!

Inače, vrata Maksimira otvorila su se od 17 sati, a Viktoria će s juga imati podršku tih 500-tinjak čeških navijača.