NAVIJAČI UNITEDA PONOVNO POKUŠALI SPRIJEČITI UTAKMICU PROTIV LIVERPOOLA: Hvalili se da su zaustavili autobus, pa se osramotili!

Manchester United i Liverpool večeras od 21:15 igraju zaostalu utakmicu Premier lige. Trebali su igrati prije desetak dana, no meč je odgođen jer su navijači Uniteda upali na Old Trafford te protestirali protiv vlasnika kluba.

Glazeri su već dugo trn u oku navijača Crvenih vragova, a Superliga i pokušaj osnivanja iste bila je kap koja je prelila čašu.

No i današnja utakmica bila je pod znakom pitanja. Navijači su se ponovno okupili na ulicama Manchestera i oko Old Trafforda, a u jednom trenutku su zaustavili Liverpoolov autobus.

Navijači ponovno skandiraju protiv obitelji Glazer, a dio navijača autima je zaustavio autobus Liverpoola. Autobus se zaustavio u blizini stadiona te je morala intervenirati i policija. Navijači su čak uspjeli probušiti gume od autobusa.

