NAVIJAČI TOTTENHAMA PODCJENJUJU DINAMO: ‘Lagan ždrijeb, slavimo u obje utakmice’

Na profilima društvenih mreža Tottenhama vlada zadovoljstvo čak i euforija informacijom da igraju protiv Dinama.

Vijest kod navijača Tottenhama da će njihov klub igrati u osmini finala Europske lige protiv Dinama obradovala je mnoge.

Na Facebooku i Twitteru ‘osjeti’ se polet samopouzdanja i siguran prolazak.

“Ove utakmice će poslužiti kao dobra priprema za one velike utakmice kasnije”, napisao je tako jedan navijač.

Drugi navijač je nastavio u sličnom tonu: “Lagan ždrijeb, pobijedit ćemo u obje utakmice.”

Neki su svjesni situacije u Tottenhamu, ali vjeruju da njihov klub prolazi Dinamo bez većih problema.

“S obzirom na to kako igramo trenutno, stvarno nam je trebao netko poput Dinama.”

Ipak, ima i realnijih navijača: “Moglo je i gore, moglo je i bolje, protivnik je dobar tim, a koliko zahtjevan – saznat ćemo uskoro.

“Zagreb je jedan vrlo lijep srednjoeuropski grad i hrvatski nogometaši su vrlo talentirani. Ipak, mi se ne smijemo bojati Dinama. Jose, povedi nas do Gdanjska”, piše jedan navijač Spursa.

