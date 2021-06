NAVIJAČI SU ZABRINUTI, IMAMO LI ŠANSE PROTIV ENGLESKE? Daliću je preostalo malo vremena, a jedna stvar posebno brine

Tjedan dana dijeli nas od prve utakmice hrvatske reprezentacije na Euru, gdje se u Londonu na Wembleyu susrećemo s Engleskom u reprizi polufinala Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Vjerojatno se svi sjećate gdje ste bili tog 11.07.2018 godine kada su naši pobijedili jednu od najjačih reprezentacija na svijetu i plasirali se u nikad prežaljeno finale protiv Francuza.

Tri godine kasnije ždrijeb nas je svrstao u skupinu s Englezima, a ta prva utakmica bit će zapravo lakmus papir našim nadanjima na Euru.

Puno nepoznanica

Jučer smo svjedočili još jednoj neuspjeloj pripremnoj utakmici protiv Armenije, koja trenutno zauzima 99. mjesto na FIFA-inoj ljestvici, no to nije spriječilo njihove igrače da na kraju odigraju neriješeno s Vatrenima 1:1, a ono što najviše upada u oči je manjak realizacije.

Naša reprezentacija dobro je otvorila utakmicu, stvarala je prigode, ali samo jedan gol u mreži Armenaca nije bio dovoljan, kako bi barem malo, odagnali oblake sumnje nad Dalićevim izabranicima.

Istina je kako smo mogli dobiti 3:0, ali isto tako Englezi su u Rusiji mogli dobiti 2:0, no sve je ostalo na mogli, ali nisu, a nismo niti mi jučer.

Luka Modrić je i dalje kamen temeljac naše reprezentacije, i kada on malo podbaci ili izađe iz igre, ne nalazi se niti jedan drugi igrač koji bi ušao u njegove kopačke i nametnu se kao vođa na terenu.

Iako ovakve utakmice služe za podizanje atmosfere i uigravanje nekih taktičkih varijanti, naši su doživjeli neobjašnjivi pad pred sam kraj koji je i rezultirao izjednačenjem. Vatreni u drugom poluvremenu nisu dobro stajali na terenu, te su dozvolili ipak puno slabijoj Armeniji da opasno zaprijeti Livakoviću.

Dalić će očito morati pronaći rješenje u veznom redu, koji nakon izlaska iz igre Luke, i dalje može diktirati tempo, i činiti barem približno ono što čini Modrić.

Za pretpostaviti je kako će Dalić istrčati sa sličnom, ako ne i istom prvom postavom protiv Engleske, no ono što nas najviše čudi je forsiranje Perišića u napadu, nakon što ga je Conte u Interu naučio obaveznoj igri prema nazad, a Ivan ima tu mogućnost beskonačnog ponavljanja.

Prelaskom Perišića u obrambeni dio sigurno bi otvorio veće mogućnosti u srednjem redu i napadu, gdje bi možda Petković i Kramarić mogli egzistirati zajedno u ofenzivi, isto kao i Modrić, Kovačić i Brozović u sredini.

Livaković je sigurna jedinica, jučer je i spasio sjajnom obranom protiv Armenije, no uža obrana s Vidom i Čaletom Carom, ako neće moći Lovren, mogla bi se mučiti s Englezima, a desni bok, iako se vratio Vrsaljko, čini se kao najveća rak rana i defenzivi. Srećom Gvardiol je u kadru, a on može popuniti od lijevog boka do stoperske pozicije tako da postoji alternativa.

Željni osvete

Engleska reprezentacija na ovo prvenstvo dolazi kao jedan od favorita, svi njeni igrači stariji su tri godine i imaju nataloženo iskustvo igranja u Premiershipu, mada većinom i naši reprezentativci igraju važne uloge u svojim klubovima koji se mahom natječu u ligama petice.

Gordi Albion, kao i pred svako veliko natjecanje najavljuje napad na prvo mjesto, a ove godine imaju stvarno i sve preduvjete za takvo ostvarenje.

Na golu mogu birati između Pickforda i Hendersona, a obrana bi sigurno trebala biti najjači dio njihove momčadi s igračima poput Johna Stonesa, Lukea Shawa, Harryja Maguirea, Trenta Alexander-Arnolda, Kylea Walkera, Reecea Jamesa, Bena Chilwella i Kierana Trippiera, koji je izbacio Vrsaljka iz prvih 11 Atletico Madrida.

Srednji red Engleske ipak nije ni približno toliko jak kao Hrvatski, tako da tu vidimo najveću šansu Vatrenih, a njega čine Mason Mount, Declan Rice, Jordan Henderson, Jude Bellingham i Kalvin Phillips. Iako Mount i Henderson igraju odlično, Modrić, Kovačić i Brozović još su uvijek po nama bolji.

Napad Engleske sigurno će predvoditi Harry Kane, a tu su uz njega još Marcus Rashford, Raheem Sterling, Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, Jack Grealish , Jadon Sancho i Bukayo Saka, pa se nominalno može reći kako su Englezi i tu u prednosti.

Ono što će Engleze posebno motivirati je činjenica kako im Hrvatska nikako ne leži i sigurno će željeti osvetu za polufinale u Rusiji, no i mi se vrlo živo sjećamo naših pobjeda protiv jedne od najjačih reprezentacija na svijetu.