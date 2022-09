NAVIJAČI SU BIJESNI, HAJDUK SI OVO NE SMIJE DOZVOLJAVATI: Sve se zamračilo u jednom trenutku, ovo nikako nisu očekivali…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk je znao da mu neće biti lako u Šibeniku. I nije mu bilo lako. Jest, mogao je pobijediti lijepim golom Jana Mlakara, koji je prethodno promašio nekoliko skoro pa zicera, a početkom nastavka na je izvanrednu asistenciju Livaje zabio, tada se mislilo, bitan gol. Da se razumijemo, Hajduk jest bio bolji, ali čak i u toj svojoj cijeloj dominaciji nije nudio sigurnost. I dogodilo mi se ono najgore, u posljednjim sekundama sudačke nadoknade zabio im je gol Dolček. Nekdašnji igrač Hajduka, sada na posudbi u Šibeniku. Tko će kome nego svoj svome… Na kraju, 1-1, rezultat s kojim će Šibenik biti oduševljen.

Nije to bila naročito lijepa utakmica. U prvome dijelu Hajduk je napadao, čak i stvarao prigode, ali ih je redom promašivao. U nastavku je brzo poveo i utakmica je potom bila ‘uništena’. Hajduk je počeo čuvati rezultat, a Šibenik unatoč silne volje nije imao snage prijetiti. U takvim okolnostima izgubila se tečnost igre na obje strane, pa je sve skupa izgledalo dosta dosadno.

Hajduk je već bio uvjeren da je pragmatično ostvario svoj cilj, jer ne osvajaju se lako bodovi u Šibeniku, ni Dinamo nije lako prošao stadion na Šubićevcu. I zato je Hajduku ova pobjeda trebala biti vrijedna, makar izborena prosječnom partijom.





No, nije sve tako jednostavno. Hajduk očito ima dosta problema u organizaciji igre prema naprijed. Krovinović djeluje umorno, a odlično ga zamjenjuje Livaja, napose ako se povuče u sredinu. On je asistenciju Mlakaru za vodeći gol organizirao iz centralnog kruga. Bila je to prva majstorija, osim što Livaja zna zabiti, zna i asistirati, poput pravog veznog izvanserijskog igrača.

Činilo se potom da se Šibenik nije uspio nametnuti niti kada je bio u rezultatskom minusu. S te strane Hajduk je zacijelo sebe uvjerio da je već ispunio svoju zadaću. Neutralizirati prijetećeg suparnika isto je dobar nogometni doseg.

No, od prevelikih kalkulacija Hajduku se zamračilo u zadnjim momentima utakmice. Samo mali trenutak dekoncentracije koštao ga je vrijednih bodova, da o bijesu navijača na pričamo. Momčad koja pretendira biti u borbi za naslov prvaka ne smije si dozvoljavati takve kikseve.

Hajduk je očito osjetio zadovoljstvo zbog vodstva i naizgled kontrole utakmice i sve je uprskao u zadnjim sekundama. Teško će vjerovati u Hajduku što im se dogodilo. Međutim, čuvanje rezultata nerijetko se ne isplati. Upravo se to dogodilo Hajduku.