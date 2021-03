NAVIJAČI PSG-A NISU DALI SPAVATI MESSIJU I DRUŠTVU: Pogledajte vatromet u 4 ujutro

PSG i Barcelona večeras igraju uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka. Paris je na Camp Nouu slavio s velikih 4:1, te će Barca imati težak posao ukoliko žele proći u četvrt finale. Navijači PSG-a potrudili su se da taj pothvat bude još teži.

Naime, navijači kluba iz Pariza pokušali su omesti miran san igrača Barcelone. Pred hotelom u kojem su odsjeli igrači Barcelone, u četiri ujutro mogao se vidjeti vatromet popraćen pjesmama navijača. Hoće li njihov pokušaj uspjeti te jesu li stvarno omeli Barcu, vidjet ćemo danas u 21 sat.

At 04:00 local time, PSG fans set off firecrackers outside of the Barcelona hotel ahead of today’s Champions’ League clash. (via @Rooney919191) pic.twitter.com/WS3kLZtfqL

— Get French Football News (@GFFN) March 10, 2021