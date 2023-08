Navijači kijevskog Dinama podržali BBB: ‘Vi ste kraljevi Europe’

U grčkim zatvorima moglo bi zaglaviti na desetine Hrvata, a jedna mala podrška neočekivano im je stigla iz – Ukrajine.

Naime, navijači kijevskog Dinama na društvenim mrežama podržali su navijače zagrebačkog Dinama nakon nereda izazvanih u Ateni uoči utakmice trećeg pretkola Lige prvaka s AEK-om.

Tako je na Twitteru objavljena fotografija s porukom na raketnoj bombi:

“Sloboda BBB-ima. 7. 8. 2023. BBB-i su kraljevi Europe.”

Mala skupina navijača Dinama, da posjetimo, uz podršku navijača Panathinaikosa, potukli su se s fanovima AEK-a u noći s ponedjeljka na utorak. U neredima na atenskim ulicama više desetaka navijača je ozlijeđeno, privedeno ih je stotinjak, od kojih su većina Hrvati, a ubijen je 29-godišnji Michalis Katsouris.

09.08.2023, Dynamo Kyiv🇺🇦 support friends from Dinamo Zagreb🇭🇷, they are arrested in Athens https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/rk6ZToXB73

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 9, 2023