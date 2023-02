NAVIJAČI HAJDUKA SU RAZOČARANI, A TRENER OČAJAN: ‘Nisam ja došao ovdje trenirati juniore. Ovo je prevelik klub za to’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hajduk je danas u sklopu 22. kola HNL-a s 2:1 savladao Goricu. Iako su “majstori s mora” upisali tri boda igra je ponovno bila veliko razočaranje za navijače. Komentar susreta pročitajte OVDJE.

Hajduk je poveo golom Livaje, a stvari na početak je vratio Slavko Bralić. Nakon toga Gorica je promašila nekoliko velikih šansi, a kad ne zabijete, primite. Kalinić je pogodio za 2:1.

Tri boda su upisana, ali igra ponovno brine sve pa tako i Ivana Leku: “Bila je teška utakmica. Pobijedili smo, treba poštovati tri boda. Momčad se borila koliko je mogla. To je pozitivna stvar. Imamo milijun problema trenutno.”





Veliki derbi

“Nisam sretan što moram promovirati juniore. Nije to meni neko ludilo, nisam došao tu trenirati juniore. Ovo je prevelik klub da bismo mi to uzimali kao uspjeh. Ovdje se gleda da se pobijedi utakmica. Ne mogu se ja sad sakrivati od neuspjeha jer mi igraju juniori. Klub je transferima Livaje i Kalinića pokazao da je jak bio u tom trenutku. Kalinić živi za Hajduk, zabio je danas gol” zaključio je Leko komentar na susret.

Najavio je i derbi slijedeći tjedan: “Dinamo? Prerano je pričati, to je ogromna utakmica. Dva su to najveća hrvatska kluba. Imamo respekt otići tamo i pokušati pokazati da imamo kvalitetu, srce i dušu. Ovo je najbolja publika na svijetu. Govorim to iz svog iskustva. Kad ne igraš dobro, koliko god ti je teško, očekuje se stalno od tebe puno. To je dobro za igrače, da rastu i da igraju pod stresom.”

Komentari navijača nakon utakmice su vrlo kritični i ljutiti: “U nedjelju s ovakvom igrom lagano nam Dinamo utrpa 5 komada a i Gorica je mogla barem 3 zabiti danas. Žalosno i loše”, “Danas malo jača momčad od Gorice bi odnijela lagano tri boda iz Splita! Hajduk jednostavno negledljiv, odavno nisam gledao gori Hajduk” neki su od komentara navijača splitskog kluba.