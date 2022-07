NAVIJAČI HAJDUKA SU BIJESNI, ALI NOVAC NIJE MALA STVAR: Roditelji biraju bolje uvjete, a na Poljudu se ne mogu mjeriti s Dinamom…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Može li Hajduk i u sljedećoj sezoni biti u borbi za naslov? Gorljivi navijači će reći da može, oni oprezniji će dugo analizirati prije odgovora, a odgovor leži u činjenici kako će se splitska momčad pojačati tijekom ljetnog, a i zimskog prijelaznog roka…

U ovome trenutku čini se da Hajduk slabo trguje, momčad je na pripremama, a vijesti o dolascima nema. U ovome trenutku aktualni su samo odlasci. Osim što je mladi i talentirani Marin Ljubičić dan na posudbu u austrijski LASK, otišli su i stoperi Katić i Ferro. A novih potpisa zasad nema.

No, nije to najgore što čerupa dušu Hajdukovih navijača. Pogledi su usmjereni i na juniorski pogon, otkud bi svaka momčad na svijetu morala crpiti igrače za svoju prvu, seniorsku momčad. Naime, Marko Brkljača je u petak postao novi igrač Dinama. On je izvrstan vezni igrač koji je nedavno navršio 17 godina, a proglašen je najtalentiranijim igračem u prošlosezonskoj generaciji Hajdukovih juniora. Marko Brkljača je iz Benkovca, a na Poljud je stigao iz redova tamošnjeg Velebita prije sedam godina.





‘Tko da više’

Ovaj nenadani potez ovog igrača, zacijelo i njegovih roditelja, a potvrđuje to i sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius, zorno je svjoedočanstvo da Hajduk i dalje financijski jako zaostaje za Dinamom.

Kako se u našoj Prvoj ligi nogomet igra profesionalno, tako se svi igrači, pa i oni veoma mladi, ponašaju po onoj narodnoj „tko da više„. Brkljača, kao jedan od najboljih juniora, napuštajući Hajduk dokazuje ono čega se navijači „bijelih„ plaše. Riječ je o financijskoj nekonkurentnosti nasuprot Dinamu.

Nadalje, kad smo već kod odlazaka, Hajduk je još objavio da će ga napustiti još 11 igrača kojima istječu ugovor. To su redom: Luka Bradarić, Mark Bushaj, Ante Bekavac, Bruno Jenjić, Dino Klarić, Vice Baždarić, Marko Domančić, Marko Brkljača i Stipe Vladušić, Ivano Luka Želalić i Antonio Jakir. Riječ je o igračima iz akademije ili onima koji su bili na posudbi. Sporazumno je raskinut ugovor i s Dinom Skorupom, koji je prošlu polusezonu proveo na posudbi u Šibeniku, a prethodno je za Hajduk upisao jedan službeni nastup.

Očito se U Hajduku žele rješiti balasta, što je shvatljivo. Ali, neshvatljivo je tako izgubiti svog ponajboljeg juniora. Još ako zaista pređe u Dinamo…

Sad nam ostaje za vidjeti koga će Hajduk dovesti. A morati će ako želi zapodjenuti borbu za vrh ljestvice. Osim što se nešto nagađalo oko povratka Vlašića na svojevrsnu posudbu drugih konkretnih vijesti o dolascima nema. Usput, taman je stigla informacija da je West Ham istaknuo vrtoglavu cijenu za Vlašića…

Možda je dobra vijest da je HSV odustao od dolaska lani sjajnog Sahitija. Hajduk je tražio previše ili su Nijemci davali premalo.









Uglavnom, u trenucima kada se Dinamo ojačava Hajduk čeka. A pojačanja su neminovno nužna, ne samo ha domaču ligu, nego i zbog najavljenih ambicija, poput one o plasmanu u skupinu Konferencijske lige. Boj na tri fronta momčad koja se nije osnažila mogao bi biti prenaporan, i to baš u trenucima kada su i navijači dobili krila. Doista, što čeka Hajdukov sportski direktor Mindaugas Nikoličius, ima li kakvog jakog tajnog aduta u rukavu?